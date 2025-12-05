Euroclear пояснює, чому репараційний кредит для України «нереалістичний». Світові медіа про війну 5 грудня

Адміністрація Офісу президента України звинувачує наглядову раду «Енергоатому» в нездатності зупинити корупцію, але розслідування The New York Times виявило, що якраз українська держава систематично заважала роботі наглядових рад. У документах та інтервʼю з приблизно двадцятьма західними та українськими чиновниками, які тісно співпрацювали з радами директорів компаній або входили до їхнього складу, NYT прослідкувала політичне втручання не лише в НАЕК «Енергоатом», але й в «Укренерго» та Агентство оборонних закупівель. За даними видання, адміністрація Володимира Зеленського наповнила ради директорів лояльними до Офісу президента особами, залишала місця вакантними чи взагалі гальмувала створення рад. А ще переписували статути компаній, щоб обмежити права наглядових рад, зберегти фактичний контроль уряду за підприємствами та дозволити витрачати сотні мільйонів доларів без контролю зовні.

Рішення щодо репараційної позики Україні в нинішньому вигляді є нереалістичним, вважає генеральна директорка Euroclear Валері Урбен. Про це вона розповіла в інтерв’ю для бельгійського громадського мовника RTBF. За її словами, план несе ризики для Бельгії і загалом світової фінансової стабільності. «Ми завжди були віддані участі в мирних зусиллях, пов’язаних з Україною. Але тут інше питання — стабільність фінансових ринків», — пояснила свою позицію Урбен і додала, що готова оскаржити рішення про надання позики в суді, якщо це буде необхідно. «Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Але, звичайно, нам доведеться використати всі можливі засоби, щоб продовжувати захищати Euroclear», — каже вона.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про нову російську тактику використання дронів, з якою важко впоратися українським військовим, та ще пʼяти статей.