Бойові бригади тепер щомісяця отримуватимуть фіксовану кількість новобранців

Для українських військових діятиме новий принцип розподілу мобілізованих між підрозділами. Тепер кожна бойова бригада має щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він зазначив, що це рішення є відповіддю на численні запити бійців з фронту.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса додав, що мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

«Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система», — додав заступник голови ОП.

За словами Паліси, на сьогодні 37 бойових бригад можуть самостійно проводити базову військову підготовку. Ці спроможності будуть розширювати.

Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, підготовка відбуватиметься в навчальних центрах і навчальних батальйонах армійських корпусів, але з повним супроводом інструкторів із бригади.

За словами заступника керівника ОП, такий підхід дасть бригадам прогнозованість і можливість системніше працювати з людьми, що напряму вплине на стійкість оборони.