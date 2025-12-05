The Times: Британія готова передати Україні майже $11 мільярдів із заморожених активів Росії

Уряд Британії готовий передати £8 мільярдів (понад $10,6 мільярда) заморожених російських активів на підтримку України.
Про це пише The Times із посиланням на джерела.
Співрозмовники медіа в уряді кажуть, що точний механізм, як розблокувати та передати ці гроші Україні, остаточно ще не визначили.
Паралельно Британія намагається домовитися з Євросоюзом та іншими країнами, включно з Канадою, щоб виділити до £100 мільярдів на військові потреби України.
Ці гроші мають покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, щоб продовжувати війну або фінансувати відновлення країни в разі мирної угоди.
- Європейська комісія 3 грудня представила два варіанти фінансової допомоги Україні: репараційна позика за рахунок заморожених російських активів та позика за рахунок бюджету ЄС.
- Питання репараційної позики особливо турбує Бельгію, адже заморожені активи РФ зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. Країна вимагає від партнерів фінансових гарантій на випадок, якщо РФ вимагатиме повернути гроші.