Росіяни атакували Україну 137 дронами. Скільки збила ППО

Для атаки по Україні в ніч проти 5 грудня російські війська випустили 137 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 80 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовані влучання 57 безпілотників на 13 локаціях.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда — тимчасово окупований півострів Крим. Майже 90 дронів — «шахеди».

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.