Італія отримала олімпійський вогонь для зимових ігор

Організатори зимових Олімпійських ігор отримали олімпійський вогонь 4 грудня на церемонії на стадіоні «Панатінаїк» в Афінах.

Про це пише Reuters.

Церемонію скоротили через попередження про сильні дощі, як і минулого тижня під час запалення вогню в Стародавній Олімпії. Вогонь отримав голова організаційного комітету Олімпійських ігор в Мілані-Кортіні Джованні Малаго.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Getty Images / «Бабель»

Попереду — 63-денна естафета у 12 тисяч кілометрів, у якій візьме участь 1 001 факелоносець. Вони пронесуть вогонь через всі 20 регіонів Італії, 110 провінцій, 60 італійських міст і 300 селищ.

Італійська естафета пройде через такі відомі памʼятки, як Колізей у Римі та Гранд-канал у Венеції, із зупинками в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати ажіотаж у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.

26 січня вогонь прибуде до Кортіна-дʼАмпеццо, а 6 лютого завершить свою подорож на церемонії відкриття Олімпіади на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані.