Рада вилучила російську зі списку мов, які потребують особливого захисту

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 14120 про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Головна зміна — зі списку мов, які потребують захисту, вилучили російську.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Рішення підтримали 264 депутати. Проти був лише «слуга народу» Євген Брагар.

Що змінилось

Проєкт уточнив переклад Хартії. Раніше базовий термін regional or minority languages перекладали як «регіональні мови або мови меншин», причому переклад зроблено не з оригіналу (англійської / французької), а з російської версії. Це породило хибну інтерпретацію, ніби Хартія стосується захисту «національних меншин», а не мов, носії яких є чисельною меншістю.

Новий переклад — «регіональні або міноритарні мови» — точніше передає зміст документа й усуває можливості політичних маніпуляцій довкола статусу української мови.

Також оновлено список мов, на які поширюється Хартія в Україні. З переліку виключили російську мову, оскільки вона не є загроженою, має історичне домінування та не потребує спеціального захисту.

Також вилучили «молдовську» мову, оскільки Молдова офіційно визнала румунську державною.

Тепер держава застосовуватиме режим підтримки до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Чому це важливо

Конституційний суд ще у 2021 році вказав на юридичну невпорядкованість у сфері застосування Хартії та вимагав від держави чітко визначити її офіційний переклад. Стара редакція спричиняла конфлікти між нормами законодавства, а також дозволяла використовувати Хартію для політичного тиску на статус української мови.

Тепер Україна почне застосовувати коректний переклад Хартії, а режим підтримки поширюватиметься лише на ті мови, які реально потребують захисту. Російська мова не отримуватиме статусу «загроженої», відповідно — не матиме особливих преференцій у публічній сфері.