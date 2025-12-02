Новини

Стартував перший етап програми «УЗ-3000». Безоплатні квитки можна буде оформити на потяги до прифронтових областей

Світлана Кравченко
В Україні стартувала програма «УЗ-3000», за якою кожен може отримати три тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».

Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад та територій.

У грудні програма працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Оформити квитки у застосунку «Укрзалізниці» можна буде з 10:00 3 грудня. Перші рейси вирушать 5 грудня.

Загалом оформити можна до чотирьох подорожей у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі «Інтерсіті» на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься.

Щоб оформити квиток, треба:

  • завантажити або оновити застосунок «Укрзалізниці». Верифікувати його за допомогою «Дія.Підпис»;
  • знайти позначку «3000» та натиснути «Взяти участь»;
  • обрати потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри — вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №  101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);
  • №  103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;
  • №  109/110 Львів — Миколаїв;
  • №  115/116 Суми — Київ;
  • №  121/122 Миколаїв — Київ;
  • №  127/128 Львів — Запоріжжя;
  • №  141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;
  • №  143/144 Суми — Рахів;
  • №  39/40 Солотвине — Запоріжжя;
  • №  45/44 Харків — Ужгород;
  • №  47/48 Запоріжжя — Мукачеве;
  • №  51/52 Одеса — Запоріжжя;
  • №  53/54 Дніпро — Одеса;
  • №  61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;
  • №  773/774 Київ — Конотоп;
  • №  87/88 Ковель — Запоріжжя;
  • №  886/888 Фастів — Чернігів;
  • №  895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №  15/16 Харків — Ясіня;
  • №  17/18 Харків — Ужгород;
  • №  41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в «Інтерсіті+»:

  • № 719/720 Харків — Київ;
  • №  723/722 Харків — Київ;
  • №  731/732 Запоріжжя — Київ.

Три тисячі безкоштовних кілометрів залізницею

Програма «УЗ-3000», яку в листопаді анонсував президент Володимир Зеленський, передбачає безкоштовні поїздки на три тисячі кілометрів у межах України.

В «Укрзалізниці» запевняли, що програма не потребує додаткових коштів з бюджету, а буде реалізовуватися за рахунок порожніх місць у поїздах у непікові періоди. Частину витрат компенсують за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.

Програма триватиме чотири місяці в період низького попиту на квитки. Минулого року майже мільйон місць залишалися вільними в непікові зимові місяці. У цей час компанія зможе дозаповнювати вагони, пропонувати поїздки «за кілометри», та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.