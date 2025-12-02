Ірландія, Швеція і Японія виділили гроші на допомогу Україні

Уряди Ірландії, Швеції та Японії 2 грудня оголосили про нову фінансову підтримку України.

Про виділення допомоги від Ірландії оголосив премʼєр-міністр Міхал Мартін на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 2 грудня.

Так, Ірландія спрямує €100 мільйонів на нелетальну військову допомогу та €25 мільйонів на підтримку української енергосистеми.

Загальна допомога Ірландії Україні вже перевищила €340 мільйонів.

Крім того, Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги Україні на понад €100 мільйонів. Кошти підуть на енергопостачання, ремонт та відбудову інфраструктури, реформи, охорону здоровʼя та медичне обслуговування.

Також цього дня уряд Японії виділив Україні $27 мільйонів на гуманітарне розмінування, техніку та медичне обладнання. У рамках угоди будуть створені вісім мобільних класів безпеки по всій країні, де дітей навчатимуть, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.