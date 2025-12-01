В Угорщині заперечили проблему з перекладом під час зустрічі Орбана і Путіна в Москві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що «не було жодної проблеми» з роботою перекладачки Віктора Орбана під час зустрічі в Москві з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє 444.hu.

Сіярто наголосив, що переклад — це «командна робота», і він сам за потреби допомагає прем’єру з російською мовою.

«Прем’єра не можна поставити в незручне становище. Не було із цим жодної проблеми», — підкреслив міністр.