Оксфордський словник назвав rage baite словом року 2025

Оксфордський словник англійської мови оголосив rage bait (дослівний переклад — «приманка для люті») словом 2025 року.

Про це йдеться на сайті видавництва університету Oxford University Press.

Терміном rage bait називають онлайн-контент, навмисно створений для того, щоб викликати гнів або обурення. Такий контент може бути провокаційним або образливим, часто його публікують, щоб збільшити трафік або взаємодії з певною вебсторінкою чи акаунтом у соцмережах.

За останній рік цей термін стали використовувати втричі частіше. Вперше він зʼявився у 2022 році на платформі Usenet. Тоді його вжили, щоб позначити певний тип реакції водія на ситуацію, коли інший водій блимає фарами, просячи пропустити його.

Серед інших слів, які увійшли в шортліст Оксфордського словника:

aura farming (дослівно — заробляння аури). Так називають спосіб презентувати харизматичну людину, щоб передати атмосферу впевненості, загадковості або холоднокровності;

biohack (біохакінг). Спосіб покращити організм людини чи подовжити тривалість життя за допомогою фізичних справ, зміни дієти та способу життя або ж з використанням ліків, певних добавок чи гаджетів.

Минулого місяця Кембриджський словник визначив словом року parasocial, тобто парасоціальний. Це стосується звʼязку, який хтось відчуває між собою та відомою людиною, яку він не знає, персонажем книги, фільму, телесеріалу тощо або штучним інтелектом.