Росіяни запустили по Україні балістичні ракети і понад сотню дронів. Найбільше постраждав Вишгород

У ніч проти 30 листопада Росія запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» і 122 ударні безпілотники. Понад 80 з них — Shahed. Наслідки фіксують у кількох регіонах.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 104 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 18 дронів влучили в 13 місцях. Ще в двох впали уламки.

У Вишгороді на Київщині росіяни влучили у багатоповерховий будинок. Загинув чоловік. Постраждали 19 людей, четверо з них — діти. 11 поранених госпіталізували.

На Харківщині окупанти вдарили двома дронами по селу Плоске Купʼянського району. Постраждав чоловік. Горіли житловий будинок і господарча споруда.

На Дніпропетровщині росіяни атакували чотири райони. У Піщанській громаді Самарівського району поранено жінку. У Маломихайлівській громаді Синельниківського району постраждав чоловік. Під атаками також були Нікопольський і Павлоградський райони. Від ударів пошкоджено інфраструктуру й житлові будинки.