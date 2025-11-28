Трамп анулює понад 90% указів Байдена через використання автопідпису

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати всі укази та інші документи, підписані своїм попередником Джо Байденом за допомогою пристрою для автоматичного підпису.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Будь-який документ, підписаний «Сонним Джо Байденом» за допомогою автопена, а це приблизно 92% документів, скасовується і втрачає чинність», — йдеться в повідомленні Трампа.

Він наголосив, що автопідпис не може використовуватися без спеціального дозволу президента США.

«Цим я скасовую всі виконавчі накази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, оскільки люди, які керували автопеном, зробили це незаконно. Джо Байден не брав участі в процесі використання автопена, а якщо він скаже, що брав, його буде притягнуто до відповідальності за дачу неправдивих свідчень», — додав Трамп.