Трамп анулює понад 90% указів Байдена через використання автопідпису

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати всі укази та інші документи, підписані своїм попередником Джо Байденом за допомогою пристрою для автоматичного підпису.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Будь-який документ, підписаний «Сонним Джо Байденом» за допомогою автопена, а це приблизно 92% документів, скасовується і втрачає чинність», — йдеться в повідомленні Трампа.
Він наголосив, що автопідпис не може використовуватися без спеціального дозволу президента США.
«Цим я скасовую всі виконавчі накази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, оскільки люди, які керували автопеном, зробили це незаконно. Джо Байден не брав участі в процесі використання автопена, а якщо він скаже, що брав, його буде притягнуто до відповідальності за дачу неправдивих свідчень», — додав Трамп.
- Дональд Трамп та його прихильники неодноразово стверджували, що використання Байденом автопідпису під час перебування на посаді робить його дії недійсними або доводить, що він не усвідомлював, що підписував.
- У червні Міністерство юстиції США отримало вказівку розпочати розслідування щодо помилування, наданого Джо Байденом в останні дні його президентства членам своєї родини та засудженим до смертної кари.
- Сам колишній президент США казав, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовував автопідпис. А робив він це «через велику кількість документів».