Померла одна з військових Нацгвардії США, яких поранили біля Білого дому

Військовослужбовиця Національної гвардії США Сара Бекстром, яку разом з колегою 26 листопада поранили неподалік Білого дому, померла в лікарні. Їй було 20 років.

Про це пише The New York Times з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

У Бекстром та її колегу по службі стріляв 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал. Він прибув до США у 2021 році та отримав статус біженця у квітні 2025-го. Раніше він брав участь у війні в Афганістані на боці антиталібських сил, які підтримувало американське ЦРУ.

Трамп 27 листопада ввечері у двох довгих дописах у соціальних мережах написав, що «назавжди призупинить міграцію з усіх країн третього світу». Навіть для Трампа, з його запальною антиіміграційною риторикою, така заява стала чимось новим.

Під час пресконференції Трамп показав фотографію, на якій афганці поспішають залізти в літак, залишаючи свою країну після захоплення влади «Талібаном» у серпні 2021 року.

«Ось що ми мали за адміністрації Байдена. Усього цього ніколи не мало статися», — сказав пан Трамп.

Коли репортер зазначив, що, за словами чиновників, підозрюваний працював на ЦРУ і пройшов перевірку, Трамп відповів: «Він збожеволів, я маю на увазі, він збожеволів».

Директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу, оголосив, що після нападу він впроваджує нові політичні рекомендації щодо перевірки потенційних іммігрантів з 19 країн високого ризику. Зміну рекомендацій розглядали ще до стрілянини.

Раніше, після стрілянини, американські органи вже призупинили обробку імміграційних запитів для афганських біженців.