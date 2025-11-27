Південна Корея запустила в космос уже четверту ракету власного виробництва

Південна Корея вже вчетверте запустила власну ракету «Нурі» із 13 супутниками з космічного центру Наро в провінції Коджун.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

Двохсоттонна ракета стартувала о 01:13 за місцевим часом — на пів години пізніше від плану через проблему з датчиком.

Спочатку відпрацював перший ступінь. Коли його паливо закінчилося, ступінь відʼєднався і впав. Далі ввімкнувся другий, який підняв ракету на висоту 600 км. Там «Нурі» відпустила основний супутник і 12 менших.

Супутник CAS500-3 вивчатиме космічні процеси — магнітні поля, плазми та полярні сяйва. Дані з нього збиратимуть через наземні станції у південнокорейському Теджоні та в Норвегії.

Загалом політ ракети тривав 18 хвилин. Пізніше її залишки знову ввійдуть в атмосферу Землі та згорять під час падіння.

Перший запуск «Нурі» у 2021 році був невдалим — носій не вивів на орбіту макет супутника. У 2022-му ракета успішно доставила випробувальний апарат, а у 2023-му — малий супутник нового покоління і ще сім супутників.

Цього разу вперше приватна компанія Hanwha Aerospace відповідала за повну збірку ракети. Це частина державної стратегії з поступової передачі технологій приватному сектору.

Пʼятий та шостий старти заплановані на 2026 і 2027 роки. Влада також хоче залучити фінансування для сьомого запуску в 2028-му. Після цього Корея прагне запускати «Нурі» щороку, а приватний сектор поступово візьме на себе більшу частину управління.