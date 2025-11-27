Латвія виділила Україні додаткові €125 тисяч на відновлення енергетики

Уряд Латвії надає Україні ще €125 тисяч на відновлення енергетичних обʼєктів і підготовку до зими.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

На зустрічі очільники МЗС України та Латвії Андрій Сибіга та Байба Браже обговорили відбудову Чернігівщини. Цього тижня там за кошти Латвії відновили педіатричний корпус лікарні та Центр захисту прав людини.

Загалом цього року країна вклала €5,7 мільйона у проєкти з відновлення Чернігівщини після російських атак.

Також Україна та Латвія обговорили розширення співпраці у виробництві техніки та технологій. Латвія вже передала Україні 12 тисяч дронів у межах «Коаліції дронів» і 42 бронетранспортери PATRIA 6×6.

Від початку повномасштабного вторгнення Латвія щороку передавала Україні оборонну допомогу в розмірі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.