Унаслідок масштабної пожежі в Гонконзі загинули 55 людей, понад 200 зникли безвісти

У Гонконзі спалахнула масштабна пожежа у висотному житловому комплексі Wang Fuk Court у районі Тай По, яка охопила сім із восьми будівель. За останніми даними, щонайменше 55 людей загинули та понад 200 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляють AP і BBC.

Пожежа почалася вдень у середу, 26 листопада, і швидко поширилася на сусідні будівлі, значно ускладнивши рятувальні операції через бамбукові риштування фасадів. Пожежне управління Гонконгу класифікувало пожежу як інцидент пʼятого рівеня небезпеки, найвищого за шкалою.

До гасіння пожежі залучили майже 700 пожежників і рятувальників, приблизно 900 мешканців евакуювали до тимчасових притулків. Серед загиблих є 37-річний пожежник, ще один пожежник перебуває в лікарні.

Влада Гонконгу повідомила про затримання трьох людей віком від 52 до 68 років — керівників будівельної компанії та інженера-консультанта — за підозрою в ненавмисному вбивстві. Компанія проводила ремонтні роботи в комплексі, під час яких, як вважають правоохоронці, могли бути використані легкозаймисті матеріали, що сприяли швидкому поширенню вогню.

Житловий комплекс Wang Fuk Court складається з восьми 31-поверхових будівель, зведених у 1983 році, там проживають майже 4 600 людей, зокрема багато літніх. Пожежа стала найсмертоноснішою в Гонконзі за останні десятиліття — попередній подібний інцидент стався у 1996 році та забрав життя 41 людини.

Місцева влада створила кілька центрів для евакуйованих мешканців і організувала гарячу лінію для родичів постраждалих. Причину пожежі досі зʼясовують, але попередньо швидке поширення вогню пов’язують із бамбуковими риштуваннями та легкозаймистими будівельними матеріалами.