Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки обсягом $8,2 млрд

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки обсягом $8,2 млрд на чотири роки.

Про це повідомила премʼєр-міністерка країни Юлія Свириденко за підсумками роботи місії фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом тижня працювала в Києві. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Нова програма дозволить профінансувати критично важливі видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

У межах переговорів Фонд підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує працювати навіть в умовах ударів по енергетичній та інфраструктурній системах.

Кабінет міністрів також підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік відповідно до рамки програми з акцентом на ефективність витрат.

Україна підтвердила намір продовжувати ключові реформи, посилювати боргову стійкість, боротися з тіньовою економікою та корупцією, а також оновити управління в державному секторі.

За словами Свириденко, також триває перезапуск корпоративного управління у держкомпаніях і конкурс на керівника митниці.

МВФ також повідомив, що Україна взяла на себе зобов’язання швидше й активніше боротися з ухиленням від податків і розширювати коло тих, хто ці податки сплачує.