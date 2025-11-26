Італія визнала феміцид окремим злочином, за який каратимуть довічним увʼязненням

Депутати італійського парламенту одностайно проголосували за внесення до закону окремого злочину — феміциду (вбивство жінки за гендерною ознакою). Злочин каратиметься довічним ув’язненням.
Про це пише BBC.
Законопроєкт символічно схвалили у день, присвячений ліквідації насильства проти жінок у всьому світі. За нього проголосували усі 237 депутатів нижньої палати італійського парламенту.
Ідея закону про феміцид обговорювалася в Італії й раніше, але до дій підштовхнуло вбивство Джулії Чеккеттін її колишнім хлопцем.
Наприкінці листопада 2023 року Філіппо Туретта зарізав 22-річну Джулію, коли вона відмовилася повертатися до нього. Тіло вбитої він загорнув у мішки та викинув на березі озера. Винуватця зрештою засудили до довічного увʼязнення.
Сестра вбитої дівчини Елена сказала, що Туретт не був монстром, а «здоровим сином глибоко патріархальної спільноти». Ці слова змусили людей по всій Італії виходити на протести й вимагати змін.
Лише через два роки дебатів депутати Італії проголосували за закон про феміцид. Це робить Італію однією з небагатьох країн, яка має юридичне визначення феміциду у кримінальних кодексах. В Євросоюзі до таких країн належать також Кіпр, Мальта та Хорватія.
Перед тим як розробити проєкт закону, експертна комісія парламенту Італії вивчила 211 недавніх убивств жінок в Італії. Ініціаторкою законопроєкту була голова Ради міністрів Джорджа Мелоні.
Загальноприйнятого у світі визначення феміциду немає — це ускладнює підрахунок і порівняння статистичних даних.
Італійський закон застосовуватиметься до вбивств, які є «актом ненависті, дискримінації, панування, контролю чи підпорядкування жінки», а також які відбуваються, коли вона розриває стосунки.
- Поняття «феміцид» зʼявилося в 1970-х роках, щоб відрізнити вбивства жінок від інших умисних актів насилля. Сьогодні воно трактується як вбивство жінок як наслідок насилля з боку партнера, прояву мізогінії або стереотипного бачення ролі жінки та дискримінації. Це не просто випадкове вбивство, а злочин, мотивований ненавистю до жінки.
- До феміциду також відносять селективні аборти за статевою ознакою, смерть від домашнього та сексуального насильства, а також інші форми насильницьких смертей жінок, спричинені їхньою статтю.