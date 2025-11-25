Зеленський ввів санкції проти 56 кораблів РФ, які вивозили крадене українське зерно

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 56 російських морських суден, які вивозили крадене українське зерно з тимчасово окупованих міст Криму — Севастополя та Феодосії.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

У закритих портах кораблі завантажували тисячі тонн пшениці, соняшнику та іншої продукції, яку переправляли за кордон. З них 17 ходили під прапорами інших держав — Україна проситиме не видавати ліцензій цим країнам.

Серед санкцій — блокування активів на 10 років, зупинка торговельних операцій, заборона транзиту й польотів територією України, припинення ліцензій, заборона користуватися радіочастотним спектром і заходити до українських портів.

Зокрема, під обмеження потрапило судно «Єнісей» Чорноморського флоту РФ, Bayaze D, яке ходить під прапором західноафриканської країни Республіки Того, і San Damian, що ходить під прапором Королівства Есватіні.

Частина суден уже перебувають під санкціями ЄС, США та Швейцарії.