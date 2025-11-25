Унаслідок удару РФ по Києву пошкоджено логістичний центр NOVUS. Є жертви

У ніч проти вівторка, 25 листопада, внаслідок масованого удару Росії по Києву пошкоджений логістичний центр Novus площею понад 50 000 м².

Про це йдеться на офіційній сторінці Novus у фейсбуку.

Центр, відкритий під час повномасштабного вторгнення, забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі.

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, ще п’ятеро отримали поранення.

Наразі логістичний центр не функціонує, тривають роботи з оцінки збитків та перебудови логістики.

У Novus запевняють, що дефіциту товарів у магазинах не буде і робота мережі буде відновлена в найкоротші терміни.