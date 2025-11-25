Унаслідок удару РФ по Києву пошкоджено логістичний центр NOVUS. Є жертви

У ніч проти вівторка, 25 листопада, внаслідок масованого удару Росії по Києву пошкоджений логістичний центр Novus площею понад 50 000 м².
Про це йдеться на офіційній сторінці Novus у фейсбуку.
Центр, відкритий під час повномасштабного вторгнення, забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі.
Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, ще п’ятеро отримали поранення.
Наразі логістичний центр не функціонує, тривають роботи з оцінки збитків та перебудови логістики.
У Novus запевняють, що дефіциту товарів у магазинах не буде і робота мережі буде відновлена в найкоротші терміни.
- У ніч проти 25 листопада Росія завдала масованого удару по Києву, унаслідок чого загинуло шість і постраждало 20 людей. Пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти, критичну та залізничну інфраструктуру. Наразі у столиці частково відсутнє теплопостачання.
- Загалом Росія атакувала Україну чотирма «Кинджалами», сімома крилатими ракетами «Іскандер-К», вісьмома «Калібрами», трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 464 безпілотниками, 250 з яких — «шахеди».