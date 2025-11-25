Новини

«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

«Нова пошта» з 1 грудня піднімає тарифи на основні послуги, повідомила пресслужба пошти.

Серед основних змін:

  • доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн;
  • поштомат: +10 грн за доставку;
  • курʼєрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн;
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн.

Як і раніше, у вартість входять:

  • комісія за оголошену цінність до 500 грн;
  • переадресування в дорозі;
  • повернення посилок і документів;
  • фірмовий конверт та пакети 0,5—4 кг;
  • гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

Не зміняться ціни на посилки до 2 кг та відправку з селища чи села. Повний список цін дивіться за посиланням.