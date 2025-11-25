«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня

«Нова пошта» з 1 грудня піднімає тарифи на основні послуги, повідомила пресслужба пошти.
Серед основних змін:
- доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн;
- поштомат: +10 грн за доставку;
- курʼєрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн;
- посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн.
Як і раніше, у вартість входять:
- комісія за оголошену цінність до 500 грн;
- переадресування в дорозі;
- повернення посилок і документів;
- фірмовий конверт та пакети 0,5—4 кг;
- гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.
Не зміняться ціни на посилки до 2 кг та відправку з селища чи села. Повний список цін дивіться за посиланням.