У Литві засудили українця за підпал магазину IKEA на замовлення спецслужб РФ

Суд у Вільнюсі відправив українця Даниїла Бардадима у вʼязницю на три роки й чотири місяці за підпал магазину IKEA у травні 2024 року.

Про це пише LRT.

Українця визнали винним у вчиненні терористичних дій, незаконному володінні вибуховими речовинами, набутті спеціальних навичок та поїздці до Литви й Латвії з метою вчинити теракт.

Прокурор Томас Улдукіс вимагав призначити українцю чотири роки позбавлення волі.

«Вирок є досить суворим. Суть цієї справи полягає в тому, що особа була визнана винною у скоєнні терористичного акту і, на думку суду, діяла в інтересах російських військових розвідувальних служб», — сказав прокурор.

Він додав, що українець планував вчинити терористичний акт не лише у Вільнюсі, але й в іншому місті Литви, а також у Латвії.

Наразі українець не збирається подавати апеляцію на рішення суду.

Що передувало

За даними прокуратури Литви, росіяни завербували двох чоловіків у Варшаві. Вони погодилися здійснити теракти в ТЦ Литви й Латвії за €10 тисяч.

8 травня 2024 року один з фігурантів залишив запальний пристрій у магазині IKEA у Вільнюсі. Він спрацював вранці наступного дня. Спалахнула пожежа, яка завдала збитків майже на пів мільйона євро.

Обвинувачений зняв підпал на відео, викинув свій одяг та інші докази, після чого разом зі спільником знову вирушив до Варшави. Як кажуть у прокуратурі Литви, там імовірний палій отримав автомобіль BMW як винагороду.

Чоловік повернувся до Литви 13 травня, забрав речі, необхідні для підпалу в Латвії, і того ж дня автобусом виїхав до Риги. Дорогою його затримали правоохоронці.

Прокуратура стверджує, що двоє ділків отримували від російських кураторів докладні інструкції та спеціальні знання, необхідні для підготовки та здійснення терактів. Їм також оплачували поїздки, проживання, засоби звʼязку тощо.