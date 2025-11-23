Вночі росіяни запустили по Україні майже сотню дронів. Є постраждалі

У ніч проти 23 листопада Росія запустила по Україні 98 ударних безпілотників. З них близько 60 — Shahed. Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 69 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 27 дронів влучили в 12 місцях.

На Дніпропетровщині окупанти атакували місто Дніпро, Синельниківський, Нікопольський і Павлоградський райони. У Дніпрі дрони влучили у багатоповерхівку і прибудову до приватного будинку. Постраждали 15 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Трьох з них госпіталізували.

У Васильківській і Зайцівській громадах Синельниківщини поранені двоє людей. У Нікополі постраждали 41-річна жінка і двоє хлопців 14 і 16 років. У Павлоградському районі окупанти вдарили по інфраструктурі.

У Запоріжжі поранені шестеро місцевих жителів. Напередодні ввечері ворог завдав удару по житловому кварталу. Пошкоджені дві багатоповерхівки.

На Одещині через падіння уламків пошкоджені енергетична і транспортна інфраструктура, а також приватні будинки.