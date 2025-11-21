Світові ціни на каву впали після того, як Трамп скасував тарифи на імпорт із Бразилії

Світові ціни на каву різко впали 21 листопада, після того як президент США Дональд Трамп скасував 40% мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Бразилії.

Про це пише Reuters.

Роздрібні ціни на каву в США у вересні зросли на 40% у річному вимірі, частково через мита. Зростання цін на продукти харчування є однією з ключових причин падіння рейтингу підтримки Трампа до найнижчого рівня від моменту його повернення до влади, свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Бразилія, найбільший у світі виробник кави, постачає до Сполучених Штатів — найбільшого споживача кави у світі — близько третини всіх зерен.

Фʼючерси на каву арабіка на біржі ICE, які використовуються як орієнтир для ціноутворення на каву в усьому світі, знизилися на 4,4%, до $3,6020 за пів кілограма, після того як раніше впали більш ніж на 6%, до двомісячного мінімуму.

Ціни фʼючерсів на кавові зерна сорту робуста, які зазвичай використовуються в розчинній каві, знизилися на 4,2%, до $4438 за тонну, після того як раніше впали на 8%.

Окрім мит, трейдери також намагаються оцінити збитки від повеней і зсувів ґрунту в основному регіоні вирощування робусти у В’єтнамі, де кількість загиблих сягнула 41 людини.

Брокер з Лондону зазначив, що ринок дещо перебільшив реакцію на зміну позиції Трампа стосовно мит, оскільки певною мірою вона була очікуваною.