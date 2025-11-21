«Мирний план США й Росії треба викинути на смітник». Світові медіа про війну 21 листопада

Десятки світових медіа продовжують обговорювати «мирний план», який США підготували спільно з Росією. Якщо Київ не підпише мирну угоду до 27 листопада, Вашингтон погрожує зупинити надавати Україні озброєння та розвіддані, пише The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. Міністр армії США Деніел Дрісколл сьогодні представив Володимиру Зеленському версію плану з 28 пунктів. Високопоставлений європейський дипломат підтвердив виданню цей ультиматум і назвав угоду «виключно російською».

Джерела WP зазначають, що документ спершу підпишуть Зеленський і Трамп, відтак його представлять росіянам. Команда Дрісколла погодилася внести деякі зміни на прохання Зеленського, хоча Київ досі не знає, які саме пункти можна коригувати. Це свідчить про те, що США, ймовірно, розділили команди Віткоффа й Дрісколла, щоб вони «грали в хорошого й поганого поліцейських: один тисне, інший пропонує працювати разом, щоб змінити план». Утім, швидко досягти мирної угоди не вдасться й перемовини щодо прийнятних для України умов можуть затягнутися на кілька місяців чи навіть до року, підкреслила знайома зі змістом документа людина. «Це дуже схоже на угоду щодо корисних копалин. Її модифікували протягом трьох місяців, перш ніж підписати», — каже джерело WP.

Оглядач The Washington Post Фарід Закарія пояснює, що нова політика Трампа щодо України — це та ж стара методика: змусити Київ піти на поступки, сподіваючись, що Путін буде задоволений й укладе угоду, яка допоможе Трампу отримати Нобелівську премію миру. Закарія підкреслює, що без корекції курсу Америка може незабаром зіткнутися з першою поразкою сучасної демократії, яку американські президенти протягом 80 років називали життєво важливою для своїх національних інтересів.

План Трампа — це момент істини: публічно він підтримував проукраїнські голоси, але потай готував винагороду для Путіна, зазначає професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс Пейсон О’Браєн для The Atlantic. Угода дає американському президенту те, чого він завжди хотів: співпрацю з Путіним, навіть ціною капітуляції України. І тепер він цього не приховує.

Водночас редакційна колегія французького видання Le Monde наголошує, що капітуляція України була б і капітуляцією Європи, оскільки її безпека тепер тісно пов’язана з безпекою Києва. Німецький Bild натомість публікує заклик експерта з питань безпеки, професора Королівського коледжу Лондону Петера Ноймана до всіх друзів України, що залишилися в оточенні Дональда Трампа: відхилити цю пропозицію, а сам документ викинути у сміттєвий кошик. Нойман прогнозує, що якщо план буде ухвалено, а з ним станеться й припинення вогню та вибори в Україні, то «через два-три роки, як тільки Росія перегрупується, може відбутися ще один напад, який Київ тоді вже не зможе відбити».

Філософ та журналіст Бернар-Анрі Леві, який документував історичні події в Україні з 2014 року, пише для The Wall Street Journal, що головна проблема — бездіяльність союзників України. З першого дня повномасштабного вторгнення вони відставали на крок — коли Україна просила ракетні комплекси Javelin, надсилали шоломи. Коли вже потрібна була важка артилерія, давали Javelin. Коли окопна війна поступилася місцем війні в небі — прислали гаубиці. А коли потрібні були літаки — надходили танки. Він цитує югославського романіста Іво Андрича про облогу Сараєва: «Великі держави ніколи не дають достатньо, щоб врятувати, але завжди достатньо для продовження мук».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне продовження аналізу.