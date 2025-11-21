Warner Bros. судитиметься з футболістом збірної Туреччини. Причина в його любові до Гаррі Поттера

Голлівудська медіакомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти нападника клубу «Бенфіка» і національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу за порушення авторських прав.

Про це пише турецьке медіа Habertürk.

У своїх соцмережах гравець викладає кадри з фільмів про Гаррі Поттера і використовує саундтреки поттеріани.

Вболівальники прозвали Керема Актюркоглу «Чарівником» і «Керемом Поттером» за його стиль забивання голів і манеру передач.

Через це турецький футболіст почав святкувати голи на полі жестом Гаррі Поттера, змахуючи уявною чарівною паличкою.

Підставою для позову Warner Bros. до Стамбульського цивільного суду з питань інтелектуальної та промислової власності стало те, що футболіст без дозволу використовував у соцмережах фото, відео та музику із серії фільмів про Гаррі Поттера.

Представники студії помітили у діях футболіста пряме порушення їхніх прав на інтелектуальну власність. Вони звернулися до турецької влади з проханням провести відповідне розслідування.

У позові наголошується, що використання атрибутики та контенту з фільмів без дозволу є неприпустимим, навіть якщо це робить публічна людина для розваги аудиторії.