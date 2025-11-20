Fox News анонсували подкаст про життя Ісуса з голосом Крістен Белл. Для акторки це стало несподіванкою

Fox News Media 19 листопада оголосили про розширення свого релігійного проєкту Fox Faith. Мережа запускає подкаст «Життя Ісуса» на 52 серії. Вести програму буде ведуча ранкових новин Fox & Friends Ейнслі Ерхардт, а у пресрелізі зазначено, що до співпраці підписали понад 100 відомих акторів, зокрема Крістен Белл, яка озвучить Марію Магдалину.

Про інцидент пише Vanity Fair.

Але це стало новиною для Белл, яку оголошення здивувало, оскільки вона записала аудіокнигу для окремого проєкту 15 років тому. Її представник розповів, що вона дізналася про те, що Fox Faith придбала старий проєкт і перетворює його на абсолютно новий подкаст, лише коли її команда отримала запит на участь акторки у програмі Fox & Friends за день до публікації оголошення. Белл ніколи не давала дозволу переробляти стару аудіокнигу на нову серію подкастів.

Getty Images / «Бабель»

Спершу Белл озвучувала Марію Магдалину для театралізованої аудіобіблії «Правда і життя», яку випустили у 2010 році. Продюсер, пов’язаний з аудіокнигою, з того часу співпрацює з Gulfstream Studios, яка ліцензує новий подкаст для Fox Faith.

До того ж аудіобіблія містить ті ж імена знаменитостей, які зараз згадуються в пресрелізі Fox. Серед них Браян Кокс, Шон Астін, Ніл Макдоноу, Малкольм Макдауелл, Джон Ріс-Девіс та Джулія Ормонд. Хоча деякі актори відкрито говорили про свою християнську віру, Кокс, який озвучує Бога, раніше називав Fox News «дияволом». Представник Ріс-Девіса також підтвердив, що актор дізнався про «перепрофільований» проєкт лише на початку цього тижня.

Схоже, що телеканал узяв 15-річної давнини 23-годинну аудіокнигу та перетворив її на багатосерійний подкаст-серіал, доповнений ведучою Ерхардт. У записці, яку отримала Rolling Stone, продюсер подкасту попросив щонайменше у однієї зірки «не згадувати, що ця аудіоверсія Біблії Нового Заповіту була створена багато років тому, ми хотіли б, щоб вона виглядала як щось нещодавнє». Перша партія епізодів подкасту «Життя Ісуса» вийде в ефір 30 листопада.