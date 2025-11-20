У США створили пристрій, щоб відчувати текстури обʼєктів на екранах смартфонів

Інженери з американського Північно-Західного університету розробили гнучкий пристрій, який можна носити як пластир на кінчику пальця, щоб відчувати взаємодію з віртуальними поверхнями на сенсорному екрані.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Science Advances, передає New Atlas.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Гнучкий тактильний пристрій, схожий на плівку, який обгортається навколо пальця та має невеликі вузлики зовні, називається VoxeLite. Він може допомогти незрячим людям краще взаємодіяти із сенсорними пристроями, розширити взаємодію у віртуальній реальності, а також покращити комунікацію між людиною та машиною. VoxLite може забезпечити чутливе сенсорне керування для панелей автомобілів, імітацію текстур для товарів в інтернет-магазинах на екрані смартфона, тактильні підказки навігації для людей з вадами зору та більш реалістичний досвід у мобільних іграх.

Пристрій — тонкий, еластичний лист латексу з кількома гумовими «вузлами», які покривають кінчик пальця та можуть точно, кожен окремо та з високою швидкістю натискати на шкіру. Кожен із цих вузлів має провідний зовнішній шар та прихований всередині електрод.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран New Atlas

Напруга, що потрапляє на вузли, дозволяє VoxeLite забезпечувати діапазон тертя, імітуючи відчуття контакту з шорсткою або слизькою поверхнею. А оскільки вузли розташовані на відстані трохи більше 1 міліметра один від одного, він може точно відтворювати тактильні сигнали, що відповідають гостроті людського сприйняття. Це означає, що відчуття будуть такими ж реальними, як і дотик до фізичних обʼєктів.

Команда дослідників протестувала VoxeLite, попросивши учасників дослідження одягнути пристрій, і провела експерименти, щоб перевірити, чи можуть вони точно розпізнавати віртуальні текстури, візерунки та напрямки (як-от рухи вгору, вниз і за годинниковою стрілкою). Люди, які носили VoxeLite, визначали ці напрямки з точністю до 87%.

Тепер дослідники мають намір дослідити можливість персоналізовано калібрувати пристрій для більш реалістичних відчуттів, налаштованих під кожного користувача.