У Південній Кореї розбився пором, бо помічник капітана читав новини в телефоні

Пасажирський пором 19 листопада врізався у скелястий острівець біля узбережжя Південної Кореї. Місцева берегова охорона повідомила, що офіцер за кермом дивився у свій мобільний телефон і пропустив поворот.

Про це пише The New York Times.

За даними берегової охорони та сервісу відстеження суден VesselFinder, судно востаннє йшло зі швидкістю близько 40 км/год і розбилося менш ніж за годину до запланованого прибуття. Пасажири розповідали, що чули сильний вибух і боялися за своє життя, коли пором сів на мілину.

Усіх 267 пасажирів та членів екіпажу евакуювали. 27 пасажирів отримали незначні травми або запаморочення. Берегова охорона затримала першого помічника капітана, який керував судном на момент аварії.

Берегова охорона Кореї / Yonhap

Перший помічник капітана, який керував поромом, оскільки капітан не був на службі, розповів слідчим, що він перевіряв новини на своєму мобільному телефоні в той час, коли мав би повертати корабель від острова. На той час, як пором наблизився до скелі, було вже пізно, щоб обминути її. Судно перебувало в районі аварії на автопілоті, хоча зазвичай кораблі проводять там вручну, оскільки морський канал вузький.

Спочатку перший помічник капітана повідомив слідчим, що кермо не працює як слід, що призвело до розслідування можливих дефектів порома. Але згодом чоловік змінив свої свідчення, визнавши, що дивився в телефон.

Берегова охорона також висунула звинувачення капітану, якого не було в рубці на момент аварії. Його підозрюють у невиконанні обовʼязків. Також слідчі допитувала штурмана, вивчали мобільні телефони членів екіпажу, самописці даних і записи з камер спостереження на поромі.