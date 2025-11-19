США, Австралія та Велика Британія ввели санкції проти російської вебкомпанії

Сполучені Штати, Австралія та Велика Британія оголосили санкції проти російської вебкомпанії Media Land.
Про це пише Reuters.
Media Land звинуватили у створенні програм, які блокують пристрої або шифрують їх, щоб вимагати гроші у жертв. Також до санкційного списку внесли трьох членів керівництва російської компанії та три її дочірні структури.
Зокрема, ML.Cloud — це дочірня компанія Media Land. Її технічну інфраструктуру часто використовують разом із Media Land, зокрема в атаках із застосуванням програм-вимагачів коштів та DDoS-атаках.
Санкції Лондону передбачають заморожування активів та заборону на обіймання директорських посад для всіх фігурантів. Окрім цього, чотирьом людям заборонили поїздки до Великої Британії.
Британія також переслідувала очільника Media Land — Олександра Волосовика, який активно працює в кіберпідпіллі щонайменше з 2010 року та повʼязаний з такими групами, як Evil Corp, LockBit та Black Basta.
Австралія оголосила, що запроваджує аналогічні санкції.
- У 2025 році Австралія розширила санкційний список щодо РФ, додавши до нього 37 людей і сім юридичних компаній. Зокрема, під санкції потрапили члени ради директорів «Сучкомфлоту», «Газпром нафти», Газпромбанку, а також глава Татарстану Рустам Мінніханов і гендиректор «РосГідро» Віктор Хмарін.