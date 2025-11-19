«Трамп відправив представників Пентагону до України, щоб оживити мирні переговори». Світові медіа про війну 19 листопада

Україна стрімко задає темп у військових технологіях: на першому інвестиційному форумі у Львові розробники показали передові дрони всіх форм і розмірів, призначені для наземних, морських і повітряних операцій, пише The Times. Найбільший прорив — у морських дронах. Надводні дрони Magura знищують великі військові кораблі, а відтепер ще й навчилися запускати безпілотні літальні апарати й збивати російські гелікоптери та винищувачі. Такий успіх змусив Росію відвести свій флот у порти, а західних виробників — копіювати українські підходи. Найновіший український морський безпілотник «Катран» може запускати торпеди, оснащений фронтальною мінігарматою для знищення морських цілей та має встановлений згори кулемет для ураження повітряних цілей.

Про те, що Трамп відправив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону — міністра армії Дена Дрісколла та двох чотиризіркових генералів, пишуть The Wall Street Journal та Politico. Головне їхнє завдання — оживити мирні переговори з Україною й зібрати інформацію «з перших рук» для Білого дому. Джерело WSJ зазначає, що ідея відправити Дрісколла, ветерана армії та однокурсника віцепрезидента Джей Ді Венса з юридичного факультету Єльського університету, до України виникла після розмови між Трампом і Венсом. Пізніше міністр армії також зустрінеться з російськими чиновниками.

Водночас Politico зауважує, що США та Україна працюють над великою угодою щодо обміну технологіями безпілотників та автономних боєприпасів, і ця поїздка частково має на меті підтримати ці зусилля.

