Корупційний скандал став найбільшим викликом для Зеленського від початку російського вторгнення. Світові медіа про війну 18 листопада

Через масове використання дронів класична окопна лінія фронту, знайома з часів Першої світової, зникла. Politico пише, що безпілотники перетворили передову на «кілзону»: вони висять у повітрі, чатують уздовж доріг, працюють через оптоволоконні кабелі, які неможливо заглушити. «Ми перейшли до війни дронів проти дронів», — констатує журналістам видання заступник керівника Офісу президента України та колишній бойовий командир, полковник Павло Паліса. У результаті виникла широка «сіра зона хаосу», де дрони полюють на солдатів, поранених важко евакуювати, а доставити боєприпаси, їжу і воду бойовим підрозділам майже неможливо. Україна перейшла до системи опорних пунктів і спостережних позицій, компенсуючи нестачу артилерії безпілотниками. У відповідь російська армія почала скорочувати чисельність своїх штурмових підрозділів — тепер вона атакує дрібними групами, які важче помітити, розповідає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Негода допомагає цим групам просуватися: туман і дощ тимчасово «засліплюють» дрони.

Найбільший тягар падає на логістику й медицину. Дрони перетворюють евакуацію, ротацію й постачання на смертельні завдання. «Наразі більшість солдатів гинуть під час ротації», — каже Волошин. Привезти щось на позиції так само небезпечно, як і вивезти пораненого. Бійцям доводиться тижнями сидіти на «нулі» без заміни, а поранені інколи повзуть до бронемашини по кілька кілометрів. Бойові медики змушені переміщувати свої пункти далі від лінії фронту, через що час, необхідний для стабілізації стану поранених, зростає. Усе частіше медики використовують відеозв’язок через дрони, щоб підказати побратимам пораненого, як надати допомогу.

Російські дрони роблять життя набагато небезпечнішим і для пілотів БпЛА. «Я пам’ятаю часи, коли можна було спокійно піти покурити в 10-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Зараз ми не заходимо в зону без дробовика. Дрони з оптоволоконним кабелем вже літають на відстань до 15 кілометрів, тому треба бути особливо обережними», — розповів Іван Секач, речник 110 окремої механізованої бригади, яка воює на сході Дніпропетровської області.

Про те, що пов’язаний з «Енергоатомом» корупційний скандал загрожує політичній стабільності в Україні та репутації Володимира Зеленського, пише The Economist. Джерела видання в українському уряді кажуть, що президент був «приголомшений» масштабом звинувачень, висунутих проти людей з його найближчого оточення. Інсайдери також підкреслюють, що поки не встановлено, наскільки високо у владі знали про схему відкатів. Зеленський, за даними джерел, не міг знати повного обсягу махінацій через те, що був сфокусований на війні. «Якби Зеленський знав масштаби злочинів, він би ніколи не скасував закон у липні», — каже джерело, близьке до НАБУ. Офіцер української розвідки описує це як «удар масштабів атомної бомби».

Видання зазначає, що в елітах дедалі голосніше звучать вимоги «повного перезавантаження» уряду. Інші бачать можливість для президента звільнитися від чиновників, яких вони називають «баластом», що тягне його вниз. «Зеленський стикається з днем ​​розплати, — каже високопосадовець. — Вибір невеликий. Або йому ампутують ногу, або інфекція піде по всьому тілу й він загине».

Водночас нещодавно оголошених Зеленським заходів щодо викорінення корупції недостатньо, зазначає професор Економічної школи Університету Турку Карі Ліухто в коментарі фінському виданню Yle — його називають людиною, обізнаною в справах української економіки. Він вважає, що скандал підриває довіру громадян і ЄС, грає на користь Росії та показує: система корупції в Україні занадто глибока для успішності точкових реформ.

