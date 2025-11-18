Як підтримка України зробила Британію мішенню російської пропаганди. Світові медіа про російсько-українську війну 17 листопада

Про те, як за останні роки Велика Британія стала головним лиходієм в очах Москви замість Сполучених Штатів, розповідає The Guardian. Росія звинувачує Лондон у плануванні атак безпілотників на російські аеродроми, підриві трубопроводу «Північний потік», «терористичних» рейдах усередині Росії та навіть у причетності до атаки ІДІЛ на концертний зал у Москві позаторік. Останнє нове звинувачення від російської ФСБ — спроба британських спецслужб завербувати російських пілотів, щоб ті перегнали оснащені ракетами «Кинджал» винищувачі до Румунії, де їх нібито мали збити сили НАТО. Лондон заперечує свою причетність до всіх цих змов.

Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві, капітан Джон Форман вважає, що Росія зараз прагне відновити звʼязки зі США, тому їй потрібен новий «цап-відбувайло». «Тепер вони не можуть безпосередньо критикувати Трампа, тож кого можна було б звинуватити у своїх бідах і мільйонах жертв в Україні? Британців легко зобразити коренем усіх проблем Росії», — сказав Форман. Цього року Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії заявила: «Лондон сьогодні, як і напередодні обох світових воєн, виступає головним підбурювачем світової війни».

Ворожнеча між Великою Британією і Росією має глибоке історичне коріння, проте, як пише видання, нинішнє загострення повʼязане з рішучою позицією Британії щодо допомоги Києву. Лондон справді вирізняється на тлі США і Європи тим, що більше ризикує і швидше допомагає Україні. Саме британці з перших днів повномасштабної війни тиснули на партнерів, аби ті збільшували озброєння для України. Водночас, як писав Майкл Кларк, запрошений професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондону, Москва вважає, що Британія не надто інтегрована в Європу після Brexit і зараз більш ізольована, ніж будь-коли з 1914 року, тому її легше атакувати інформаційно і політично.

