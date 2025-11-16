«Родич» Еболи. Ефіопія повідомила про перший спалах вірусу Марбург

В Ефіопії зафіксували перший спалах смертельно небезпечного вірусу Марбург — рідкісної геморагічної лихоманки, схожої на Еболу.

Про це повідомляє The Telegraph із поси оанням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У п’ятницю, 14 листопада, на півдні країни підтвердили щонайменше дев’ять випадків зараження. Міністерство охорони здоров’я Ефіопії також офіційно підтвердило спалах.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що організація надає активну підтримку Ефіопії в стримуванні вірусу, лікуванні хворих і запобіганні можливому поширенню через кордони.

Вірус Марбург — це вірусна геморагічна лихоманка з тієї ж родини, що й Ебола (Filoviridae). Передається через прямий контакт з рідинами хворої людини (кров, слина, сеча) або через забруднені поверхні.

Вірус потрапляє до людей найчастіше від диких тварин, зокрема кажанів.

Перші ознаки вірусу: гарячка, головний біль, озноб, біль у м’язах. Згодом можуть з’явитися нудота, блювання, діарея, біль у грудях, а на 2–7 день у деяких хворих виникає не сверблячий висип. У важких випадках розвиваються також масивні кровотечі та багаторганна недостатність.

Летальні випадки зазвичай трапляються на 8–9 день хвороби, середня смертність — близько 50%.

На сьогодні не існує жодної вакцини чи противірусного лікування, затвердженого проти Марбурга. Можлива лише підтримувальна терапія: регідратація, корекція електролітів, симптоматичне лікування.

Раніше спалахи Марбурга вже реєструвалися в Анголі, ДР Конго, Гані, Кенії, Екваторіальній Гвінеї, Руанді, ПАР, Танзанії та Уганді. В Ефіопії виявлено штам, подібний до тих, що циркулювали в інших країнах Східної Африки.

Вірус здатен повертатися знову, навіть після того, як попередні спалахи були ліквідовані.