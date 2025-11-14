Ед Ширан заявив, що вже готує посмертний альбом

Британський співак Ед Ширан каже, що вже має плани щодо свого посмертного альбому.
Про це артист розповів у шоу Грема Нортона на каналі BBC.
За словами Ширана, альбом матиме назву “Eject” («Виштовхнути» або «Витягнути») — як кнопка касетного програвача.
Співак вважає «розумним» заздалегідь визначити порядок випуску та версії пісень після своєї смерті.
«Часто виходять посмертні альбоми артистів, яких ми любимо, і я не впевнений, що вони хотіли б, щоб ті релізи виходили саме в такому вигляді чи послідовності. Тому я хочу, щоб коли я помру, вийшло саме те, що я задумав», — зазначив Ед Ширан.
Він також розповів, що вже знає, де хоче бути похований та які пісні звучатимуть на його похороні.
- Ед Ширан — популярний у світі попвиконавець, володар чотирьох нагород і 14 номінацій музичної премії «Греммі». Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну британський музикант Ед Ширан підтримав Україну. У 2022 році він узяв участь у благодійному концерті у Великій Британії, де зібрали майже $16 млн для України.