ЄС та Індія захопили судно сомалійських піратів

Європейський союз (ЄС) та Військово-морські сили Індії захопили іранське судно Issamohamadi, яке сомалійські пірати використовували для захоплення танкера під прапором Мальти, повідомила у середу сила ЄС.
Про це повідомляє Euronews.
Судно знайшли біля узбережжя Сомалі після того, як минулого тижня пірати захопили танкер Hellas Aphrodite, що перевозив бензин з Індії до Південної Африки. Пірати використовували Issamohamadi як «материнський корабель» для серії нападів, головним з яких було захоплення танкера.
Іран поки не підтвердив захоплення свого судна.
Європейські Військово-морські сили заявили, що в рамках операції «Аталанта» піратську групу знешкодили, а зібрані докази та розвіддані передадуть для суду над злочинцями.
- Піратство біля узбережжя Сомалі досягло піку у 2011 році — тоді зафіксували 237 нападів. Це завдало світовій економіці збитків на €6 мільярдів, з яких €138 мільйонів пірати отримали у вигляді викупу. Зараз кількість нападів зменшилася, але минулого року атаки почастішали через нестабільну ситуацію в регіоні. У 2024 році стало відомо про сім нападів піратів, а танкер Hellas Aphrodite став першим комерційним судном, захопленим піратами з травня 2025 року.