Суд виправдав російського військового у справі про мародерство під час окупації Київщини. Що відомо

30 жовтня Бородянський районний суд Київської області виправдав 38-річного військовослужбовця Росгвардії Євгенія Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві під час окупації Київщини навесні 2022 року. Це стало першим випадком виправдання російського військового за порушення законів і звичаїв війни на Київщині.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

За версією обвинувачення, Мурзінцев потрапив на Київщину у складі військової частини 6720 — 656 полку оперативного призначення Росгвардії. Колона російської техніки зайшла в селище Блиставиця 27 лютого 2022 року, після чого окупанти залишали сліди перебування: вибиті двері, розкидані речі, окопи у дворах.

Слідство стверджувало, що Мурзінцев проник у будинок мешканки Наталії Топоренко, викрав електроінструменти, компʼютерні комплектуючі, одяг і золоті прикраси, а після відступу через Білорусь відправив їх поштою до Рубцовська в Росії. Обвинувачення посилалося на свідчення потерпілої та сусідів, а також на публікації медіа і телеграм-каналів, зокрема білоруського проєкту «Беларускі Гаюн», телеграм-каналів «Київ оперативний» і «Типичный Днепродзержинск (Каменское)», а також проєкт Михайла Ходорковського «Досье».

Суд заслухав потерпілу Топоренко, яка повідомила, що виїхала 26 лютого, а після повернення 12–13 квітня знайшла будинок із вибитими дверима та виритим окопом. Свідок із сусіднього будинку розповів, що бачив російську техніку, вибиті двері в сусідніх будинках і присутність військових у будинку Топоренко. Також під час слідства виявили табличку від БТР із номером частини 6720, а у Мироцькому знайшли коробку від поштової посилки з Рубцовська.

Суд підтвердив, що Мурзінцев брав участь в окупації Київщини та відправляв посилки з Мозиря, але не знайшов доказів, що саме він викрав майно Топоренко або що його відправлена посилка містила конкретні речі потерпілої. Через це його виправдали. Цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в розмірі майже 15 тисяч гривень залишили без задоволення, витрати на експертизи оплатить держава.

6 листопада Офіс генерального прокурора повідомив про намір оскаржити вирок і домагатися 10 років ув’язнення, заявивши, що докази свідчать про вчинення воєнного злочину.

Загалом підозри в мародерстві на Київщині отримали 18 російських військових, справи щодо інших перебувають у суді. Мешканка Блиставиці Олена Давиденко, чий будинок теж обікрали, розповіла, що її справу слухають окремо і що вона подала заяву на розгляд без участі через обмежений час.

Адвокат іншого підозрюваного Дениса Філімонова, який служив у тій же частині, вважає виправдувальний вирок Мурзінцеву прикладом справедливого правосуддя, наголошуючи, що вироки повинні ґрунтуватися на належних доказах, навіть якщо підозрюваний — військовослужбовець країни-агресора.

Філімонов, за даними слідства, теж нібито викрав майно під час окупації Блиставиці та відправив його поштою до Рубцовська, його справу слухають заочно.

Адвокат Мурзінцева Сергій Остапенко відмовився коментувати вирок, зазначивши, що свою позицію висловив під час судових дебатів.