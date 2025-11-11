У Сирії з Національного музею в Дамаску вкрали давньоримські статуї

У ніч проти 9 листопада з Національного музею Дамаску в Сирії викрали кілька мармурових статуй римської епохи.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами представника Директорату з питань старожитностей та музеїв Сирії, зникли шість мармурових статуй та рідкісні експонати. Інший чиновник додав, що про крадіжку дізналися, коли виявили, що одна з дверей класичного відділу музею була зламана.

У Директораті старожитностей зазначили, що викрадені статуї були у відділі з багатою історією, де зберігаються артефакти грецького, римського та візантійського періодів.

Музей, який є найбільшим у країні та містить безцінні старожитності, відкрився у січні 2025-го після перерви через воєнні дії та падіння режиму Асада.