Держдума Росії дозволила притягати до кримінальної відповідальності за диверсію з 14 років

Державна Дума РФ ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який знижує вік кримінальної відповідальності за низкою статей з 16 до 14 років.

Про це повідомляє видання «Медіазона».

Закон стосується всіх статей Кримінального кодексу, пов’язаних із диверсійною діяльністю.

Також депутати вирішили знизити вік відповідальності за низкою «терористичних» статей, зокрема за сприяння тероризму та організацію терористичних спільнот.

Крім того, вони ухвалили поправки, якими скасовують строки давності за диверсійними статтями, забороняють призначати покарання, нижче мінімального передбаченого, ускладнюють умовно-дострокове звільнення для засуджених за диверсії та позбавляють права на умовний термін за участь у «диверсійних спільнотах».

Окремо передбачено покарання аж до довічного ув’язнення за «схиляння неповнолітніх до диверсійної діяльності» або «втягнення їх у терористичну діяльність».

Законопроєкт внесли до Держдуми в жовтні. Його ухвалення повʼязують із численними випадками підпалів залізничної інфраструктури, які російські слідчі часто кваліфікують як диверсії, навіть якщо їх вчиняли підлітки під впливом телефонних чи інтернет-шахраїв.