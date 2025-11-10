Німецька соратниця Путіна Сара Вагенкнехт залишає свою партію

Німецька депутатка Сара Вагенкнехт, яку часто називають проросійським голосом у німецькій політиці, оголосила про відставку з посади голови власної партії «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW).

Про це повідомляє Spiegel.

Політикиня заявила, що хоче зосередитися на «стратегічних ідейних питаннях», а не на щоденному управлінні партією.

На своє місце Вагенкнехт запропонувала Фабіо Де Масі — її давнього соратника і колишнього депутата Бундестагу.

Попри відставку Вагенкнехт не йде з політики. Вона планує створити й очолити комісію з основних цінностей, яка визначатиме головні ідейні напрями та стратегію BSW.

«У майбутньому я хочу мати вільну голову для речей, якими дійсно можу допомогти BSW», — заявила вона.