Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн

Правоохоронці затримали підозрюваного у заволодінні понад 5,8 млрд грн активів підприємства паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2017—2022 років група зловмисників, до складу якої входили посадовці великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного заволодіння паливом.

Підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без оплати, після чого перепродавали, а гроші привласнювали.

Щоб надати цим операціям вигляду законних, укладали договори з відтермінуванням платежів, у тому числі — до двох років після завершення воєнного стану.

Фігуранта справи затримали ще 7 листопада і вже обрали запобіжний захід. Ще у 2024 році йому повідомили про підозру, після чого він переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук.