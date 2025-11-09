Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по $2 тисячі з доходів від мит. Але є винятки

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин його країни отримає $2 тисячі «дивідендів» із доходів від запроваджених мит. Але це не стосується «людей з високим доходом».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав «дурнями» людей, які виступають проти запровадження тарифів. За його словами, зараз США є «найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку».

Президент США додав, що його країна зараз отримує «трильйони доларів», і незабаром почне виплачувати свій «величезний борг у $37 трильйонів».

«Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2 000 (крім людей з високим доходом!)», — йдеться в дописі.

Коли саме і як влада США виплачуватиме «дивіденди», а також кого вона вважає «людьми з високим доходом», Трамп не уточнив.

За даними Митної та прикордонної служби США, до вересня уряд країни заробив на митах близько $90 мільярдів.

Мита Трампа

У квітні президент США оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Згодом Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%.

Проте в липні американський лідер почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.