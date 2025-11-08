Парламент Сербії ухвалив закон, щоб зять Трампа зміг побудувати готель

Парламент Сербії ухвалив закон, який відкриває шлях для будівництва готельного комплексу під керівництвом Джареда Кушнера. Він — зять президента США Дональда Трампа.

Про це пише BBC.

Його фірма Affinity Partners прагнула побудувати розкішний комплекс на місці колишньої штаб-квартири Югославської армії. Це зруйнована будівля, яку розбомбили сили НАТО в 1999 році під час інтервенції, спрямованої зупинити військовий наступ Сербії в Косові. Вона має символічне значення для тих, хто сприймає її як меморіал і символ опозиції Північноатлантинчому альянсу.

Президент Сербії Александар Вучич, який підтримує тісні відносини з Трампом, підтримав ці плани, попри протести та юридичні труднощі. Минулого року уряд Сербії позбавив будівлю статусу охоронюваного обʼєкта й уклав 99-річний договір оренди з фірмою Кушнера, яка розробила плани забудови вартістю $500 мільйонів. Це рішення спровокувало демонстрації та призвело до розслідування: чи не підробив сербський чиновник документацію, на підставі якої змінили статус будівлі.

У червні в розмові з BBC Вучич захистив проєкт і заявив, що «важливо подолати тягар 1999 року».

«Ми готові будувати кращі відносини зі США – я думаю, що це надзвичайно важливо для цієї країни», — додав він.

Парламент, де більшість має президентська Сербська прогресивна партія, 7 листопада підтримав cпеціальний закон про очищення ділянки. Опозиційні політики назвали його неконституційним. Ухвалення закону також розкритикували експерти з архітектури.