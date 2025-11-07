Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Ним став полковник Юрій Черевашенко.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.
За словами президента, Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами.
На новій посаді він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.
«На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме — дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», — додав Зеленський.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ — безпілотні системи протиповітряної оборони.
- Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські «шахеди» з високою ефективністю – 70% і більше. «Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами», – зазначив головком.