Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Ним став полковник Юрій Черевашенко.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами президента, Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами.

На новій посаді він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.

«На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме — дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», — додав Зеленський.