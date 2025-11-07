Президент Кенії попросив Зеленського звільнити кенійців, полонених в Україні

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 6 листопада попросив його допомогти звільнити полонених громадян Кенії, яких звербувала Росія для війни проти України.
Про це Руто написав у соцмережі X.
«Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь», — заявив Руто.
За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, яких утримують в Україні.
Президент України своєю чергою розповів, що лідери обговорили «рекрутинг іноземних громадян з боку Росії на її злочинну війну».
«Україна та Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього», — наголосив Зеленський.
- У вересні бійці 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії на ім’я Еванс. Він розповідав, що його обманом змусили підписати контракт з російською армією. На запитання про обмін Еванс відповів, що готовий до нього, але тільки, щоб його не повертали до Росії.