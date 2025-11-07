У США суд дозволив прибрати з паспортів позначку «X» для трансгендерних і небінарних американців

Верховний суд США дозволив адміністрації президента США Дональда Трампа вимагати, щоб позначення статі в паспортах громадян відповідало виключно статевим ознакам людини від народження.

Про це повідомляє CNN.

Рішення блокує ухвалу суду нижчої інстанції, який раніше дозволив американцям самостійно обирати позначку статі в паспорті — «чоловіча», «жіноча» або «X».

Нове рішення дозволяє адміністрації Трампа продовжувати свою політику щодо заборони на зміну статі в паспортах, поки триває судовий розгляд справи.

У непідписаному рішенні суду йдеться, що відображення статі власників паспортів при народженні не порушує принципи рівного захисту, а просто «засвідчує історичний факт», пише CNN.

Статеві маркери в США і політика Трампа

Статеві маркери в американських паспортах вперше почали ставити в 1976 році, але Державний департамент у 1992 році дозволив громадянам вибрати маркер, протилежний їхній статі, якщо вони надали медичні документи про перехід.

У 2021 році адміністрація президента Джо Байдена дозволила людям вибирати статеві маркери «X» у своїх паспортах, що стало важливою подією для інтерсексуальних і небінарних американців.

У грудні 2024-го Трамп обіцяв «зупинити трансгендерне безумство» й визнавати «лише два гендери». 20 січня 2025 року Трамп зобовʼязав посадовців у паспортах «точно відображати стать власника», яка «не підлягає зміні».

У червні 2025-го суд тимчасово призупинив цей процес через позови трансгендерних і небінарних людей, але тепер Верховний суд дав адміністрації на нього дозвіл.

Автор: Анастасія Зайкова