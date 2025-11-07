На авіабазу у США, де стоїть літак Трампа, відправили посилку з невідомим порошком. Кілька людей потрапили в лікарню

На військову базу США в Меріленді 6 листопада доставили підозрілий пакунок. Після того як його відкрили, кілька людей занедужали й потрапили до лікарні.

Про це пише CNN.

У заяві авіабази Ендрюс йдеться, що з будівлі на території бази та прилеглої споруди евакуювали персонал після того, як один із працівників «відкрив підозрілий пакунок».

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що безпосередньої загрози немає, і передали справу до Управління спеціальних розслідувань.

За словами двох джерел, знайомих із ходом слідства, кількох людей доправили до медичного центру Малкольма Ґроува на території бази після відкриття пакунка, всередині якого виявили невідомий білий порошок.

Одне з джерел повідомило, що попередній польовий аналіз не виявив жодних небезпечних речовин, однак розслідування триває.

Кімната, де відкрили пакунок, розташована в тій же будівлі, що й Центр бойової готовності Повітряної національної гвардії. Вона залишається зачиненою.

Двоє співрозмовників CNN також повідомили, що слідчі перевіряють політичну пропаганду, яка була в пакунку.