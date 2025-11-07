Власники Tesla незабаром зможуть писати повідомлення за кермом

Голова ради директорів Tesla Inc. Ілон Маск заявив, що вже «за місяць-два» власники авто із системою FSD зможуть писати повідомлення і водночас керувати машиною без контролю водія. Він обіцяє вийти на 4-й рівень автономності, хоча наразі Tesla має лише другий.

Про це Маск сказав на щорічних зборах акціонерів Tesla, повідомляє TechCrunch.

Він також анонсував початок виробництва роботаксі Cybercab до квітня 2026 року — без керма, педалей і дзеркал. За його словами, Tesla зможе випускати одну машину «кожні 10 секунд».

Крім того, Маск пообіцяв презентувати літаючий автомобіль 1 квітня 2026 року та за рік розпочати виробництво.

Під час виступу поруч стояв робот Optimus, якого Маск назвав «найбільшим продуктом усіх часів». Tesla планує випускати до мільярда таких роботів на рік.

Акціонери також схвалили пакет винагороди Маска до трильйона доларів, якщо компанія досягне ринкової вартості у $8,5 трильйона та продасть мільйон роботів Optimus. Станом на зараз ринкова вартість Tesla складає приблизно $1,01 трлн.