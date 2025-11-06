Естонія увійшла до керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Тсахкна наголосив, що міжнародні злочини Росії не повинні залишитися безкарними, а спеціальний трибунал має розпочати роботу без затримок і Естонія готова у цьому допомогти.

Про це заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна у Х.

Естонія приєдналася до керівного комітету Спеціального трибуналу Ради Європи, який має розслідувати злочин агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягала на створенні спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за злочинами агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про створення Спецтрибуналу. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Автор: Анастасія Зайкова