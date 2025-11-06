У Франції розглядають заборону маркетплейса Shein. Там продавали секс-ляльок, схожих на дітей.

Французький уряд заявив, що може заборонити онлайн-маркетплейсу Shein працювати у країні. Раніше прокурори розпочали розслідування стосовно продажу там секс-ляльок, схожих на дітей.

Про це пише Financial Times.

Уряд Франції 5 листопада заявив, що «ініціює призупинення роботи Shein на час, необхідний для того, щоб платформа продемонструвала владі, що весь її контент нарешті відповідає нашим законам і правилам». Там додали, що міністри нададуть перший звіт про роботу протягом 48 годин.

Французька влада також розпочала розслідування проти трьох інших онлайн-майданчиків — Temu, Wish та AliExpress. Там, як і на Shein, виявили оголошення про продаж секс-ляльок, схожих на дітей. Ляльок продавали сторонні продавці, а не самі платформи.

У Shein заявили, що тимчасово призупинили всі продажі на торговельних майданчиках у Франції, поки проводять комплексний огляд, «щоб забезпечити повне дотримання французького законодавства і найвищих стандартів захисту прав споживачів».

Рішення про заборону Shein ухвалили в день, коли компанія відкрила свій перший постійний магазин у Парижі. У день відкриття протестувальники несли плакати з написами «Захистіть дітей. Не Shein» та «Ганьба Shein». До того як вибухнув скандал, Shein планував відкрити торговельні точки в кількох магазинах за межами Парижу. Наразі незрозуміло, чи зміняться ці плани.

Справу стосовно секс-ляльок доповнює довгий список суперечок, повʼязаних з маркетплейсом. Shein звинувачують у копіюванні робіт незалежних дизайнерів і великих брендів. Екоактивісти розкритикували негативний вплив бізнес-моделі Shein на довкілля, а сама компанія минулого року підтвердила, що виявила приклади дитячої праці у своєму ланцюжку поставок.

Рішення відкритися у Франції також зустріло опір з боку французької індустрії моди, оскільки кілька брендів вивели свої бренди з універмагів, які планують здати в оренду приміщення Shein. Лідери галузі та політики висловили стурбованість тим, що модель цієї платформи загрожує французькому бізнесу і робочим місцям.